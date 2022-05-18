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شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع وزير الخارجية الروسي في موسكو

تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع وزير الخارجية الروسي في موسكو
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، الوزير حسين الشيخ، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف.

وتبادل الطرفان، خلال المحادثات التي جرت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو، وجهات النظر حول الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

كما تمت مناقشة قضايا استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعددا من القضايا الثنائية لزيادة تعزيز العلاقات الروسية الفلسطينية.

وأكد لافروف استعداد روسيا الثابت لمواصلة دعم جهود القيادة الفلسطينية من أجل تطبيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة داخل حدود عام 1967، والعيش في سلام وأمن مع إسرائيل.

وأعرب لافروف عن خالص تعازيه على الوفاة المأساوية للصحفية شيرين أبو عاقلة، وأيد مطلب إجراء تحقيق شامل وموضوعي في مقتلها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أجرت في وقت سابق مشاورات متعمقة بين الشيخ والممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف.

وكانت "دنيا الوطن" انفردت امس الثلاثاء، بأن الشيخ متواجد حالياً في العاصمة الروسية، موسكو.

وقال القيادي البارز في حركة فتح، عبد الله عبد الله في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "إن الشيخ يزور موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس".

وأضاف بأن: "المباحثات ستتركز بشكل أكبر حول ملف المصالحة الفلسطينية خاصة بعد الزيارة التي قام بها وفد من حركة حماس للعاصمة الروسية قبل أيام".

وكان وفد من حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق، زار موسكو قبل عدة أيام حيث التقى مع عدد من المسؤولين الروس.

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