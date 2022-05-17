دولي

مسؤول أمريكي: حكومة مادورو والمعارضة ستعلنان استئناف الحوار قريبا

مسؤول أمريكي: حكومة مادورو والمعارضة ستعلنان استئناف الحوار قريبا
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة ستعلنان عن استئناف الحوار السياسي بينهما قريبا.

وقال المسؤول للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن "حكومة الرئيس مادورو والمعارضة ستعلنان في وقت قريب عن استئناف المفاوضات".

ورجح المسؤول أنه في حال تحقيق النجاح أثناء تلك المفاوضات، قد يوفر ذلك فرصة للتعامل الثنائي بين الولايات المتحدة وحكومة مادورو.

لكنه أضاف أن "هذين الأمرين ليسا مرتبطين ببعضهما البعض بالضرورة"، نقلا عن روسيا اليوم.

يذكر أن الحوار بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة انقطع في أكتوبر 2021 على إثر تسليم الدبلوماسي وأحد مقربي نيكولاس مادورو، أليكس صعب المعتقل في إفريقيا، للسلطات الأمريكية التي تتهمه بتبييض الأموال.

وفي آذار/ مارس الماضي أعلن مادورو عن استعداده للعودة إلى التفاوض مع المعارضة بشرط الإفراج عن أليكس صعب.

أخبار ذات صلة

بوتين: سياسة الدول الأوروبية في مجال الطاقة &#34;انتحار اقتصادي&#34;

بوتين: سياسة الدول الأوروبية في مجال الطاقة "انتحار اقتصادي"

بيني غانتس: ثمن وضع حد لإيران الآن أقل مما سيكون عليه بعد عام

بيني غانتس: ثمن وضع حد لإيران الآن أقل مما سيكون عليه بعد عام

الصحة الإسرائيلية تصدر تسهيلات جديدة بشأن قيود كورونا

الصحة الإسرائيلية تصدر تسهيلات جديدة بشأن قيود كورونا

أمريكا تسجل مليون حالة وفاة منذ بداية كورونا

أمريكا تسجل مليون حالة وفاة منذ بداية كورونا

النمسا تكشف عن موقفها بشأن الانضمام لحلف الناتو

النمسا تكشف عن موقفها بشأن الانضمام لحلف الناتو

أميركا تعود إلى قواعد انسحبت منها في ريف &#34;حلب&#34; السورية

أميركا تعود إلى قواعد انسحبت منها في ريف "حلب" السورية

هل سيتخذ الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا؟

هل سيتخذ الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا؟

تعرف على إجمالي عدد إصابات ووفيات كورونا في العالم

تعرف على إجمالي عدد إصابات ووفيات كورونا في العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثمانية شبان في دورا القرع

الاحتلال يعتقل ثمانية شبان في دورا القرع

جرار: جنين صدّرت مشاهد المقاومة الباسلة رغم استهدافها المتواصل

جرار: جنين صدّرت مشاهد المقاومة الباسلة رغم استهدافها المتواصل

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف

"التعاون الإسلامي" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف

المالكي يجتمع بوفد أوروبي متعدد ترأسته ممثلة لوكسمبرج باللجنة السياسة والأمنية للاتحاد

المالكي يجتمع بوفد أوروبي متعدد ترأسته ممثلة لوكسمبرج باللجنة السياسة والأمنية للاتحاد

شؤون اللاجئين واللجنة الوطنية العليا تسلمان مذكرة لغوتيريش بالذكرى 74 للنكبة

شؤون اللاجئين واللجنة الوطنية العليا تسلمان مذكرة لغوتيريش بالذكرى 74 للنكبة

الاحتلال يدمر منشآت بالقدس وينفذ مشاريع استيطانية ببيت لحم ونابلس

الاحتلال يدمر منشآت بالقدس وينفذ مشاريع استيطانية ببيت لحم ونابلس

مركز فلسطين: عشرات الأسرى المحررين استشهدوا بسبب الإهمال الطبي خلال فترة الاعتقال

مركز فلسطين: عشرات الأسرى المحررين استشهدوا بسبب الإهمال الطبي خلال فترة الاعتقال

خويص: جنازة الشهيد وليد الشريف من الأقصى الأضخم منذ سنوات

خويص: جنازة الشهيد وليد الشريف من الأقصى الأضخم منذ سنوات

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تعرض الزواج على إعلامي شهير.. وردة فعله صادمة

شاهد: شمس الكويتية تعرض الزواج على إعلامي شهير.. وردة فعله صادمة

شاهد: الظهور الأول ليعقوب بو شهري بعد خروجه من السجن

شاهد: الظهور الأول ليعقوب بو شهري بعد خروجه من السجن

تعرفوا على هذه الفنانة الشهيرة التي خطفت أنظار معجبيها

تعرفوا على هذه الفنانة الشهيرة التي خطفت أنظار معجبيها

إختلافات كبيرة بين فيلم الهيبة والمسلسل تحدث ضجة كبيرة

إختلافات كبيرة بين فيلم الهيبة والمسلسل تحدث ضجة كبيرة

تعرف على السعر الخيالي الذي يتقاضاه أراس إينملي في حلقة واحدة من &#34;أتاتورك&#34;

تعرف على السعر الخيالي الذي يتقاضاه أراس إينملي في حلقة واحدة من "أتاتورك"

زياد برجي يتعرّض للنصب في كندا..هذه التفاصيل

زياد برجي يتعرّض للنصب في كندا..هذه التفاصيل

في أول ظهور رسمي..طليق أصالة في أحضان حبيبته التي تصغره بـ 35 عاماً

في أول ظهور رسمي..طليق أصالة في أحضان حبيبته التي تصغره بـ 35 عاماً

ابنة الفنانة قمر تخطف قلوب المتابعين في أحدث ظهور لها..نسخة عن والدتها

ابنة الفنانة قمر تخطف قلوب المتابعين في أحدث ظهور لها..نسخة عن والدتها

ميس حمدان بالحجاب..ما القصة؟

ميس حمدان بالحجاب..ما القصة؟

عربي

سوريا.. قتيل بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا

سوريا.. قتيل بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا

رئيس الحكومة الليبية: سلوكيات حكومة الدبيبة الهستيرية دليل على أنها ساقطة وطنيا وأخلاقيا

رئيس الحكومة الليبية: سلوكيات حكومة الدبيبة الهستيرية دليل على أنها ساقطة وطنيا وأخلاقيا

الأسد: الحرب على المنطقة فكرية وعقائدية وأخطر من الحرب العسكرية

الأسد: الحرب على المنطقة فكرية وعقائدية وأخطر من الحرب العسكرية

وزير يمني: الحوثيون يواصلون تقويض جهود التهدئة &#34;بإيعاز&#34; إيراني

وزير يمني: الحوثيون يواصلون تقويض جهود التهدئة "بإيعاز" إيراني