شؤون فلسطينية

"هندسة المتفجرات" بغزة تُتلف "400" كيلو جرام من مخلفات الاحتلال

"هندسة المتفجرات" بغزة تُتلف "400" كيلو جرام من مخلفات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت دائرة هندسة المتفجرات بالشرطة بغزة، اليوم الثلاثاء، كميةَ موادٍ متفجرة من مخلفات الاحتلال الحربية، في موقع الإتلاف الرئيسي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بمشاركة قسم "المخازن والمستودعات" وقسم "هندسة رفح" وكل من طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية. 

وأكد عائد حمادة مدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات:" أن الطواقم الفنية للهندسة أتلفت نحو 400 كيلوجرام من الأجسام غير المتفجرة، شملت "قذائف مدفعية وقذائف هاون وقنابل وذخائر ومخلفات حربية متنوعة". 

وبيّن العميد حمادة: "أن عمل هندسة المتفجرات يتمثل في رفع الضرر الذي يتهدد حياة المواطنين، عبر جمع المخلفات العسكرية من صواريخ وقنابل وقذائف أطلقتها آلة الاحتلال الحربية، خلال الحروب المتكررة على قطاع غزة نحو المواطنين ولم تنفجر".

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