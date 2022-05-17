"التعاون الإسلامي" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف

رام الله - دنيا الوطنأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف في مدينة القدس المحتلة، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات بين المشاركين.واعتبرت الأمانة العامة، في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الاعتداء الوحشي على الجنازة وتدنيس حرمة المقابر الإسلامية هو انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية، يستدعي التحقيق والمحاسبة.وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.