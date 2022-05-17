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أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك تستعد لإصدار بيان "حسم الجدل"

أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك تستعد لإصدار بيان "حسم الجدل"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، أن الأسرة ستصدر اليوم، بيانا مهما حول الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بها.

وكتب علاء مبارك، عبر حسابه الرسمي علي "تويتر": "أسرة الرئيس مبارك تصدر بيانا اليوم الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة حول الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بهم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان المدعي العام السويسري أغلق ملف التحقيقات الجنائية في قضية جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورفع التجميد المفروض على كافة أصولهما المالية في سويسرا، وذلك بعد تحقيقات استمرت 11 عاما، وفقا لبيان صادر عن مكتب مينج هالبرين برجر أنودي، السويسري محامي أسرة مبارك.

ووفقا لبيان، فإن التحقيقات شملت الأنشطة المهنية والأصول الموجودة بسويسرا والتي تم الإفصاح عنها للسلطات المصرية، ويعد القرار بمثابة براءة لنجلي مبارك حسب البيان.

كما أكدت التحقيقات أن الغالبية العظمى من الأصول ناشئة عن الأنشطة المهنية لعلاء وجمال في مجال الخدمات الاستشارية المالية وإدارة صناديق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية الدولية، وخاصة خلال فترة الأداء الاستثنائي لتلك الأسواق في التسعينيات، والتي لم يكن لها أي علاقة بمصر، بجانب أنشطة إدارة صناديق الاستثمار المباشر وعوائد الاستثمارات في الأسواق المالية العالمية.

وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي - النيابة العامة - في قراره، أن التحقيق الذي عُقد في سويسرا، لم يثبت حتى وجود صلة مع أي جريمة جنائية.

وأضاف مكتب المدعي العام أن التحليلات العديدة التي أجريت على المعاملات المصرفية المتعلقة بأموال المتهمين في سويسرا، لم تكشف أي معاملة مشبوهة من شأنها أن تجعل من الممكن ربط الأصول المودعة في سويسرا بعمل إجرامي.

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