حسين الشيخ يزور موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس

رام الله - دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن" اليوم الثلاثاء، بأن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ متواجد حالياً في العاصمة الروسية، موسكو.من جهته قال القيادي البارز في حركة فتح، عبد الله عبد الله في تصريح خاص ل "دنيا الوطن": "إن الشيخ يزور موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس".وأضاف بأن: "المباحثات ستتركز بشكل أكبر حول ملف المصالحة الفلسطينية خاصة بعد الزيارة التي قام بها وفد من حركة حماس العاصمة الروسية قبل أيام".وكان وفد من حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق، زار موسكو قبل عدة أيام حيث التقى مع عدد من المسؤولين الروس.