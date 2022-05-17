شؤون فلسطينية

معروف: قدمنا أكثر من 15 بلاغاً لمؤسسات حقوقية حول انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين

معروف: قدمنا أكثر من 15 بلاغاً لمؤسسات حقوقية حول انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين
رام الله - دنيا الوطن
أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن جريمة الاحتلال باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة بدم بارد، تستدعي بدورها سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال تعمد استهداف الصحفيين، وأن ذلك يحظى بتغطية ودعم من أعلى مستوى سياسي إسرائيلي.

وأوضح معروف في كلمة له خلال ندوة حول سبل مواجهة استهداف الاحتلال للصحفيين، أن الاعلام الحكومي قدم أكثر من 15 بلاغًا لمؤسسات حقوقية، ورصد أكثر من 1070 انتهاكًا خلال العام الماضي، ومنذ بداية العام الحالي وثق 300 انتهاك آخرها كان اعتداء الاحتلال على الصحفيين الذين غطوا جنازة الشهيد وليد الشريف بالقدس المحتلة.

وقال معروف: "الإعلامي الحكومي يعمل على تزويد المؤسسات الدولية ومجلس وزراء الإعلام العرب بشكل دوري بتقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية، منوهاً إلى بعض الأخطاء التي وردت بتقرير مؤسسة إعلامية دولية والتواصل معها لتصحيح بياناتها ومعلوماتها بخصوص انتهاكات الاحتلال".

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