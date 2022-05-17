شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء وزير الزراعة بأصحاب المفرخات وتجار بيض تفقيس الدجاج اللاحم

تفاصيل لقاء وزير الزراعة بأصحاب المفرخات وتجار بيض تفقيس الدجاج اللاحم
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الزراعة رياض عطاري في مقر الوزارة برام الله، اليوم الثلاثاء، أصحاب مفرخات الدواجن ومزارع الأمهات وتجار بيض تفقيس الدجاج اللاحم في المحافظات الشمالية.

وبحث العطاري خلال اللقاء عددًا من القضايا والعقبات التي تواجه قطاع الدواجن بشكل عام ومفرخات الدواجن بشكل خاص في اطار الرقي بتنظيم قطاع الدواجن والعمل المشترك على توفير الدجاج اللاحم في السوق الفلسطيني باسعار عادلة تضمن الاستمرار في دورة الانتاج لجميع العاملين في سلسلة التزويد وأسعار مناسبة للمستهلك في ظل موجة الغلاء بما في ذلك تقليل فاتورة المستهلك على اللحوم البيضاء. 

وقد تطرق الاجتماع لسبل تأمين احتياجات بيض التفقيس،وأهمية متابعة كميات صوص التربية والرقي بعمل مزارع الأمهات المحلية المنتجة لبيض الفقس.

وأكد الحضور على ضرورة وجود جسم موحد يضم كافة العاملين في قطاع الدواجن. كما طالب الحضور بأهمية تطبيق قانون الاسترداد الضريبي على قطاع الدواجن في ظل الارتفاع المتزايد لسعر الاعلاف ، لما له من آثار على تنافسية القطاع، وتوفير صوص التربية ومستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم في الاسواق.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة م. عبد الله لحلوح،وكيل مساعد القطاع الاقتصادي أ.طارق ابو لبن، مدير عام التسويق م.أحمد حجاج، مدير عام الخدمات البيطرية د. ابراهيم سلامة،مدير عام الارشاد الزراعي م. صلاح البابا، وأعضاء لجنة تنظيم قطاع الدواجن.

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