محكمة الاحتلال تقرر الافراج عن فلسطينيين تم اعتقالهم خلال مواجهات الامس بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف)، أن المحكمة الإسرائيلية أصدرت، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً بالإفراج عن معظم الفلسطينيين الذي تم اعتقالهم خلال المواجهات التي اندلعت، أمس الاثنين في منطقة باب الساهرة، وشارع صلاح الدين في مدينة القدس.يشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس الاثنين، في مدينة القدس خلال مشاركة المواطنين في تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف، الذي أعلن عن استشهاده متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال خلال شهر رمضان المبارك.