جيش الاحتلال يزعم كشف سبب تراجع "فعالية" بنك الأهداف في غزة بعد الحرب الأخيرة



وذكرت صحيفة "هآرتس" أن المخابرات الإسرائيلية لم تستطع أن تحدد سوى عدد صغير نسبيًا من الأهداف الهجومية في القطاع، وتعد أقل جودة مقارنةً مع التي كانت موجودة في حرب غزة قبل نحو عام.



وواصلت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعمل على الاستعداد لاحتمال اندلاع جولة أخرى من القتال مع حماس في غزة.



وبحسب الصحيفة فإن الأرقام التي تم تقديمها مؤخرًا إلى ضباط الجيش أظهرت أن بنك الأهداف قد نما بنسبة 400% منذ تولى أفيف كوخافي منصب رئيس الأركان ، وبالرغم من ذلك يقول مسؤولون في المخابرات العسكرية إن جودة هذه الأهداف قد تراجعت كما انخفض العدد مقارنة بغيرها من المناطق.



وأوضحت صحيفة"هآرتس"، نقلا عن مسؤولين في مخابرات الاحتلال أن السبب وراء الانخفاض في الأهداف المحتملة إلى الحرب في غزة خلال العامين الماضيين ، والذي تم خلاله قصف المئات من مواقع حماس وبنيتها التحتية، حسب زعمها.



وأشارت إلى أن المهمة الإسرائيلية الفاشلة في غزة انتهاء العمليات السرية في غزة للجيش.



وبحسب الصحيفة فإن مسؤولو الجيش لا يعتقدون أن حماس مهتمة بإثارة التصعيد في غزة، وبدلاً من ذلك تركز جهودها على إثارة الاضطرابات في الضفة الغربية.

رام الله - دنيا الوطنزعم إعلام الاحتلال، نقلا عن مسؤوليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدد ونوعية وجودة بنك الأهداف للجيش الإسرائيلي شكلية وأقل فعالية مما يحتاجه الجيش لشن عملية "فعالة"، بالرغم من ازدياد نسبة بنك الأهداف 400% بعد الحرب الأخيرة على غزة.