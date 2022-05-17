قائد العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط يزور إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنوصل قائد العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، مايكل كوريلا، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية له كجزء من منصبه.وبحسب صحيفة معارف، فإن الجنرال كوريلا يزور دولة الاحتلال بدعوة من رئيس الأركان العامة أفيف كوخافي.وأشارت معارف إلى أن الزيارة ستتناول التعاون العملياتي الجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والتعامل المشترك مع التحديات والتهديدات في المنطقة.واختار الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة 7كانون ثاني/ يناير، الجنرال مايكل كوريلا، قائد إحدى الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأميركي، لقيادة العمليات الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).