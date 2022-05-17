بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء



وقالت الوزارة: "إن السفر غدا سيكون الحافلة السادسة + السابعة + الثامنة من كشف المسافرين رقم (2022/21)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19).



ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدةً على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.



وشددت على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح، جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء.