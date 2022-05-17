شؤون فلسطينية

الاحتلال يطلق النار تجاه مزارعين وسط القطاع

الاحتلال يطلق النار تجاه مزارعين وسط القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق المحافظة الوسطى فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة دير البلح الأمر الذي أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع تطلق بشكل يومي الرصاص والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام لإجبارهم على تركها.

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