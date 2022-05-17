المتطرف "يهودا غليك" يقتحم المسجد الأقصى برفقة عشرات المستوطنين

رام الله - دنيا الوطناقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، والمتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك.وأجرى غليك برفقة المستوطنين جولة في باحات المسجد الأقصى وقدم لهم شروحات حول خرافة "الهيكل" المزعوم.وجدد المستوطنون اقتحاماتهم للأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بحراسة قوات الاحتلال.وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.ولم تذكر دائرة الأوقاف الإسلامية على الفور عدد المقتحمين للأقصى صباح اليوم.وجاء الاقتحام بعد مشاركة آلاف الفلسطينيين مساء أمس في تشييع جثمان الشهيد المرابط وليد الشريف انطلاقا من المسجد الأقصى المبارك لأول مرة منذ سنوات، رغم استنفار قوات الاحتلال واعتداءاتها وتضييقاتها.