اللواء أبو بكر: جريمة اغتيال الأسير الشهيد داود الزبيدي مبنية على أسس انتقامية











رام الله - دنيا الوطنأشاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، بالتضحيات الجسام لعائلة الزبيدي، والتي كان آخرها ارتقاء الأسير الشهيد البطل داود الزبيدي، خلال عملية اقتحام عدوانية على مخيم جنين يوم الجمعة الماضي.وقال اللواء أبو بكر: "تعجز الكلمات عن وصف البطولات والتضحيات لمثل هذه الأسرة الصابرة والصامدة، فعائلة الزبيدي سجلت حضورها في سجلات الفخر والشرف، فالوالدة شهيدةوالأشقاء شهداء وأسرى ومقاتلين من أجل الحرية"، مبرقاً تحية خاصة للأسير القائد زكريا الزبيدي، الذي يخوض تحدياً حقيقياً لعنصرية وهمجية إدارة السجون وسياسة حكومة الاحتلال.وأكد أن اغتيال الشهيدين داود الزبيدي وشأس كممجي، لم يكن بمحض الصدفة، بل مبني على تخطيط وإصرار مسبق من قبل مكونات الاحتلال كرد فعل على الفشل الأمني والانكسار في سجن جلبوع والمتمثل في عملية الهروب البطولية، والتي كان الأسيرين البطلين زكريا وأيهم من ضمن أبطالها.وحمل اللواء أبو بكر حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن التدهور الذي يتفاقم يومياً في الشارع الفلسطيني، جراء السياسات العدوانية والقتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي التخلي عن انحيازه تجاه إسرائيل، ومحاسبتها على كل اختراقاتها للقوانين والاتفاقياتالدولية.