شؤون فلسطينية

حماس تعلّق على تصريحات "بينيت" الأخيرة

حماس تعلّق على تصريحات "بينيت" الأخيرة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم إن "تصريحات رئيس وزراء حكومة العدو بينت، بإطلاق يد جيشه لاستهداف أبناء شعبنا بكلّ الوسائل، تؤكّد تعمّده استخدام السياسة الإرهابية الممنهجة في التعامل مع شعبنا".

وأضاف قاسم خلال تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء أن "هذه التصريحات تكشف نيّة جيش الاحتلال بتصعيد عدوانه، مبينًا أنه سيرتدّ على الاحتلال بتصعيد الفعل المقاوم بأشكاله كافة، ومواصلة الثورة في كلّ ساحات الفعل النضالي".

وكان بينيت قد أصدر تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المسلحين الفلسطينيين أينما كانوا وبكافة أنواع الوسائل القتالية، خلال زيارة إلى مقر قيادة لواء "إفرايم" في فرقة الضفة برفقة رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي.

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