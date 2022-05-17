بينيت: تعليماتنا واضحة باستهداف المسلحين أينما كانوا وبكافة أنواع الوسائل القتالية

رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، قراراً لجيشه فيما يخص كيفية التعامل مع الفلسطينيين.جاء ذلك، خلال زيارة إلى مقر قيادة لواء "إفرايم" في فرقة الضفة برفقة رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي، موعزاً باستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا، وبكافة أنواع الوسائل القتالية.وقال في تصريح صحفي له: إنه "يدعم الجيش وشرطة إسرائيل بشكل كامل في مساعيهما لاستهداف أي (إرهابي)، سواء في القدس، أو الضفة، أو في أي مكان آخر".والجدير بالذكر، أن بينيت اقتحم يوم أمس الضفة الغربية المحتلة برفقة عدد من المسؤولين الإسرائيليين، أبرزهم: رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال أفيف كوخافي، وقائد المنطقة العسكرية الوسطى يهودا فوكس.