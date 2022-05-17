الخليل: الشرطة تقبض على مطلوب محكوم غيابي بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد

قبضت الشرطة اليوم على مطلوب للعدالة صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد في بلدة سعير شرق الخليل.





وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبعد عملية رصد ومتابعة من قبل مركز شرطة سعير في شرطة المحافظة تم تحديد مكان تواجد مطلوب للعدالة والقبض عليه في بلدة سعير، علماً أنه صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد من محكمة بداية الخليل بتهمة القتل العمد.





وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه تنفيذاً للحكم الصادر بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن