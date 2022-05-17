أبو غوش: اعتداء الاحتلال على جنازة الشهيد الشريف ممارسات للفاشين الجدد



وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش: إن "همجية الاحتلال التي تطال جنازات الشهداء تتم وفق أوامر من حكومة الاحتلال، حيث أنها تمارس كافة أنواع القمع وإطلاق النار على المواطنين في جريمة واضحة وأمام العالم أجمع".



وتابع أبو غوش يحاول الاحتلال بكل قوته فرض ما يسميه السيادة على القدس عبر جرائمه المتواصلة من اعتقال وتهويد وهدم للمنازل ونبش للقبور، وفي ظل صمت المجتمع الدولي الذي كان حاضرا وشاهدا على هذه الجرائم دون أن يحرك سوى بيانات خجولة، الأمر الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائمه ومواصلة عدوانه.



وأوضح أن توحد أبناء العاصمة القدس بهذه الصورة في جنازة الشهيدين الشريف وأبو عاقلة دليلا على إرادة شعبنا وأنه سيواجه كل هذه الجرائم والاعتداءات بصمود وتحدٍ، فالعاصمة القدس ستبقى فلسطينية ولن يرهبنا هذا العدوان.

رام الله - دنيا الوطناعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جثمان الشهيد وليد الشريف وقبله على جثمان الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة بالممارسات العنصرية والفاشية والتي يقوم بها الفاشيون الجدد وإرهاب الدولة المنظم الهادف لفرض سياسية الأمر الواقع على العاصمة القدس.