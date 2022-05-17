وليد العوض يبارك للنائبين اللبنانيين المنتخبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري





من جانبهما اكد الاخوين البزري وسعد على موقفهم المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية واحتضانهم الشعب الفلسطيني طريق تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



رام الله - دنيا الوطنأجرى وليد العوض رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني - عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اتصالا هاتفياً مع النائبين المنتخبين الدكتور أسامة سعد والدكتور عبدالرحمن البزري لتهنئتهما بفوزهما بالمقعدين في الانتخابات النيابية الأخيرة عن مدينة صيدا قلعة الصمود.واكد العوض خلال اتصاله الهاتفي على الدور الوطني وامتدادهم التاريخي الطويل للأخوين سعد والبزري في مدينة صيدا ونصرتهم الثابتة للقضية الفلسطينية في كل مراحلها ووقوفهم الداعم للشعب الفلسطيني، متمنياً لهم النجاح في خدمة أبناء مدينة صيدا، ونصرة حقوق شعبنا الفلسطيني في المجلس النيابي الجديد.كما هنأ العوض الشعب اللبناني بهذا الاستحقاق، آملاً للبنان الشقيق وشعبه المعطاء ان يتمكن من تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها لبنان الشقيق.