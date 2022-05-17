شؤون فلسطينية

نقيب الصحفيين يشيد بأهمية ودور النيابة العامة بفضح جريمة إعدام أبو عاقلة

نقيب الصحفيين يشيد بأهمية ودور النيابة العامة بفضح جريمة إعدام أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب ، صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه بنقيب الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ ناصر ابو بكر.

وخلال اللقاء أشاد نقيب الصحفيين بأهمية ودور النيابة العامة في فضح جريمة إعدام أبو عاقلة، واطلع النائب العام على مخرجات اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب في جمهورية مصر العربية والحشد الدولي وذلك ضمن جهود النقابة الرامية لملاحقة الاحتلال على كافة الجرائم المرتبكة بحق الصحفيين خاصة جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة أمام المحاكم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

بدوره أشاد النائب العام بجهود نقابة الصحافيين في مجال الدفاع عن حق الصحفيين الفلسطينيين للعمل في بيئة آمنة رغم الظروف الصعبة والمخاطر التي يتعرضون لها، مؤكداً ان النيابة العامة تعمل على متابعة وتوثيق كافة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الصحفيين وبحق كافة أبناء شعبنا الفلسطيني، مؤكدا ان النيابة لا تزال مستمرة في إجراءاتها التحقيقية في جريمة إعدام الصحفية شيرين ابو عاقلة.

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