التشريعي بغزة يدين اعتداء قوات الاحتلال على جنازة الشهيد الشريف

رام الله - دنيا الوطنأدان المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، بشدة اعتداء قوات الاحتلال على جنازة الشهيد وليد الشريف، محذراً من تداعيات هذه الجرائم المستمرة.وأكد المجلس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الاعتداء على المشيعين لجنازة الشهداء المتكرر بعد اعدامهم بدم بارد كما جرى من اعتداء همجي على جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة تمثل جرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب.واعتبر سلوك الاحتلال العدواني تكريساً لسياسة التخبط الإسرائيلي أمام إرادة الشعب الفلسطيني.وحيا المجلس التشريعي جماهير شعبنا المنتفض وصموده أمام غطرسة وإرهاب الاحتلال، داعيا المؤسسات الحقوقية لتوثيق جرائم الجرائم الإسرائيلية وتقديمها للمحافل الدولية لعزله ومحاكمته دوليا.