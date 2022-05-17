شؤون فلسطينية

أبو ردينة: شعبنا لن يتنازل عن شبر واحد من القدس

أبو ردينة: شعبنا لن يتنازل عن شبر واحد من القدس
نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف جريمة نكراء وعملا وحشيا بلا حدود، مشيرا الى ان الاحتلال لم يعد يكتفي باستهداف الاحياء من أبناء شعبنا بل طالت جرائمه حرمات المقابر والأموات. 

وأكد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء، ان حكومة الاحتلال تصعد من اعتداءاتها وانتهاكاتها الوحشية والهمجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في القدس، مشددا على ان ذلك يأتي في سياق حرب إسرائيلية يومية ضد أبناء شعبنا ولن يمر ذلك بدون ثمن. 

وشدد أبو ردينة على أن "شعبنا سيحافظ على حقوقه ولن يتنازل عن شبر واحد من القدس وقادر على اسقاط كل المؤامرات واثبت مرة أخرى أن القدس خط احمر وأن السيادة فيها فلسطينية". 

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الامريكية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها المتواصل ضد أبناء شعبنا، مؤكدا أن مواصلة الاحتلال هذه الانتهاكات بمثابة لعب بالنار ما قد يجر المنطقة الى تصعيد لا يحمد عقباه.

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