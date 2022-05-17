"الأشغال" بغزة: لا صحة لأنباء الانسحاب المفاجئ للطواقم المصرية بمشاريع الإعمار

وصرفت الوكالة وفق ما أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، الدفعة الأولى لـ 150 عائلة متضررة، وحتى الآن الأبراج السكنية والعمارات متعددة الطوابق والبنية التحتية والمنشآت الزراعية والصناعية المتضررة لا يوجد لها تمويل.



وتابع: "في الفترة الأخيرة وجدنا عملية تسريع في الإعمار، ونحاول أن نجد تمويلاً للأبراج السكنية المدمرة ونأمل أن نوفق".



وأكد سرحان: "نحن نعمل ضمن نظام متبع على الجميع، ونتعامل مع أرقام تقدم للمؤسسات المانحة حسب طلبها"، مشيراً إلى إنجاز ما يقارب من 70% من الوحدات التي تضررت بشكل جزئي، ورفعنا كشوفات للمانحين وننتظر أن يكون هناك موافقة.



رام الله - دنيا الوطننفى وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، م. ناجي سرحان، الأنباء التي تم تداولها اليوم الثلاثاء، بشأن الطواقم المصرية العاملة في مشاريع الإعمار بالقطاع.وقال في تصريح لإذاعة (الأقصى): إنه "لا صحة لما يشاع عن انسحاب مفاجئ للطواقم المصرية العاملة في مشاريع الإعمار بغزة، ونؤكد أنها تواصل عملها بشكل طبيعي".في السياق، قال سرحان: "نحن في بدايات الإعمار لما دمره الاحتلال في حرب 2021، وأنجزنا 200 وحدة سكنية من أصل 1700 وحدة، وتقريباً 11 عمارة من الأضرار الجزئية من خلال المنحة القطرية".