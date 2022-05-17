شؤون فلسطينية

لماذا ارتفع سعر الخبز في قطاع غزة؟

لماذا ارتفع سعر الخبز في قطاع غزة؟
توضيحية
 خاص دنيا الوطن- مدلين خلة
شهد قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً على سعر الدقيق الذي رافقه ارتفاع في سعر الخبز، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستياء الكبير في الشارع الغزي إزاء ذلك الارتفاع.

بدوره، قال مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أسامة نوفل:" إنه وفي ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية حاولنا قدر المستطاع الضبط في الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل كبير جداً".

وأضاف نوفل في حديثه لـ"دنيا الوطن": "أن الأمور خرجت عن السيطرة بسبب الارتفاعات المتتالية للقمح عالميا وفق البورصة بنسبة 65% من بداية الازمة وحتى وقتنا الحاضر وبالتالي أصبح اليوم سعر الطن 434 دولار في ارضه مقابل 237 قبل الازمة.

وتابع:" أن قرار الهند بعدم التصدير إلى العالم مع التعويل الكبير عليها، إضافة الى قرار حكومة حكومة رام الله بعدم اشتمال مستوردي قطاع غزة للقمح والطحين من إعفاءات ضريبة القيمة المضافة شكل صدمة كبيرة للوزارة"، مشيراً إلى أنها التي سلباً على رؤية الوزارة في تثبيت ارتفاع الأسعار في ظل هذه المعطيات الخطيرة.

وأوضح أنه تم التفاوض مع القطاع الخاص بهدف عدم رفع السعر بشكل كبير وفق الأسعار العالمية، وتم التوصل الى اتفاق لا يؤذي التاجر والمستهلك بأن يكون سعر الكيس 50كيلو 120شيكل لكن عمليا سعره ارتفع أعلى من ذلك.

وبين نوفل أنه وفي ظل هذا الارتفاع أصبحت المخابز لا تفِ بالتزاماتها القديمة فتم الاتفاق على رفع سعر ربطة الخبز إلى 8ش مع زيادة الوزن الى 2600جم، مؤكداً على أن رؤية الوزارة هي كيفية الحفاظ على الامن الغذائي وتوفير سلعة الدقيق بشكل أساسي وهي قضية مهمة جدا لان دول العالم كافة تعاني من نقص في الامدادات.

وشدد على أنه تم الاشتراط على أصحاب المطاحن والمخابز أن يكون لديها مخزون احتياط بحد أدنى 1000 طن لكل مطحنة ومخبز الامر الذي سيعزز مفهوم الأمن الغذائي وتجنب حدوث المجاعات كما تشير التقارير الدولية.

وأشار نوفل إلى أن وزارته تأمل خيراً خلال الأيام القادمة، حيث سيتم توزيع الدقيق من قبل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) والتي تغطي جزء كبير جداً من استهلاك قطاع غزة من الطحين مما سيؤثر إيجاباً على الامن الغذائي.

وأضاف مدير عام السياسات والتخطيط :"قد نشهد توفير كميات أكبر من الطحين، وذلك بسبب أن بعض المنظمات الدولية لها دور إيجابي في تقديم مساعدات برنامج الغذاء العالمي في الأيام القادمة لـ45 ألف أسرة على شكل طرود وقسائم شرائية تحتوي على الدقيق".

وأكد تم توجيه مناشدة عبر الوسطاء الدوليين لإعفاء مستوردي الدقيق في قطاع غزة من ضريبة القيمة المضافة إلا أن السلطة رفضت ذلك.

من جانبه أوضح رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة ، ناصر العجرمي أن الأزمة الروسية الأوكرانية أربكت جميع معطيات القمح في العالم،  فالبحر الأسود أغلق أمام حركة الملاحة الدولية والشحن من روسيا وأكرانيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح.

 وأكد العجرمي في حديثه لـ"دنيا الوطن" أن روسيا وأوكرانيا تحتل المصدر الأول في العالم من انتاج الدقيق والقمح  فتغطي 30% من احتياجات العالم ونقص هذه الكمية سيؤثر على أسعار القمح بشكل عالمي وليس على  مناطق دون غيرها.

وقال رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة :" قفزت أسعار القمح بصورة جنونية حيث ارتفع سعر الطن من 360دولار الى 550دولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا الارتفاع وهذه المتغيرات أثرت وبسرعة على سوق المخبوزات.

وأضاف: "حاولت الحكومة وتدخلت الشهرين الماضيين بالحد من ارتفاع الأسعار بتوزيع الدقيق المتوافر لدى التجار حتى لا يرتفع السعر بشكل كبير على المواطن إلا أن المخزونات نفذت والتجار قاموا باستيراد الدقيق والقمح بأسعار مرتفعة".

وبين أن الارتفاع  بحد ادني على كيس الدقيق 120ش وربطة الخبز 8ش بوزن 2600جم، للمواطن داخل المخبر سواء أكان ربطة كاملة أم بشكل مفرق، أما في نقاط البيع من السوبر ماركات ونقاط البيع فسيبلغ سعرها 9ش.

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