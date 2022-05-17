غزة: "الزراعة" تبدأ بترقيم مزارع الدجاج اللاحم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الزراعة، بغزة، البدء في عملية التسجيل والرفع المساحي مع ترقيم مزارع الدجاج اللاحم بمحافظات قطاع غزة، وذلك بدءاً من غدٍ الأربعاء.ويهدف المشروع، وفق ما أعلنت الوزارة عبر حسابها على (فيسبوك)، إلى تنظيم العمل بقطاع الدواجن وعدالة توزيع الصوص وتقديم مجموعة من الخدمات الفنية والامتيازات للمزارع المسجلة على النظام، علماً أن التسجيل مجاني ومتاح للمزارع الصغيرة والكبيرة على حد سواء.كما يهدف المشروع إلى حصر مزارع الدجاج اللاحم ودراسة حال أصحابها، حيث أن المربين المسجلين سيكونون مؤهلين للاستفادة من المشاريع الزراعية التي تستهدف قطاع الدجاج اللاحم بالإضافة لسلاسة حصولهم على الصوص الذي يُنتج في الفقاسات.وشددت الوزارة، أن المزارعين المسجلين على النظام بإمكانهم الاستفادة المستقبلية من تسجيل أي أضرار لمزارع الدجاج اللاحم الخاصة بهم طالما أنهم مسجلون في قوائم الوزارة المعتمدة بهذا الخصوص.وذكرت الوزارة، أن عمليات الحصر لمزارع الدجاج اللاحم سيشمل إعطاء رقم خاص برمز محدد لكل مزرعة حسب نوعها ومساحتها ومحافظتها، علماً أن كل مزرعة ستُعطى بطاقة خاصة بها مجاناً، بحيث ستصبح هذه البطاقة بمثابة (هوية محددة للمزرعة) ويمنع تعديلها أو التنازل عنها أو تبادلها مع الغير بدون علم الوزارة أو موافقتها.ونوهت الوزارة في بيانها، إلى أن عملية التسجيل، تبدأ رسمياً غداً الأربعاء، ولغاية أسبوع من تاريخه، وذلك عبر الرابط الالكتروني.