بيني غانتس: ثمن وضع حد لإيران الآن أقل مما سيكون عليه بعد عام





وأضاف في كلمة له بجامعة "رايخمان"، أن أمام إيران أسابيع قليلة لتكديس مواد انشطارية تكفي لصنع أول قنبلة نووية، وهي تبذل حاليًا جهدًا لاستكمال إنتاج وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي متقدم من نوع "IR6"، في موقع تحت الأرض بالقرب من "نطنز".



وفيما يتعلق بموجة العمليات الحالية، قال غانتس: إنها "مرتبطة ببعضها البعض ومستوحاة من التحريض الذي يصدر من المنظمات في المنطقة"، وفق تعبيره.





وتابع وزير جيش الاحتلال: أن ما وصفه "التحريض لا يلقى إدانة كافية من العالم وزعماء المنطقة الذين يفترض أيضا أنهم يريدون الاستقرار ويحافظون عليه"، وفق زعمه.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الاثنين، إن "ثمن وضع حد لإيران الآن، أقل مما سيكون عليه بعد عام".