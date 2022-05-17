حزب الشعب يدعو لمواكبة حالة النهوض الشعبية وتطويرها لانتفاضة شاملة

رام الله - دنيا الوطنأكد حزب الشعب الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يكشف مجدداً عن وجهه الفاشي وهو يكرر جريمته بالاعتداء مساء أمس الاثنين على المشيعين في جنازة الشهيد وليد الشريف في القدس بعد ان احتجزها لأكثر من أسبوع، حيث أدى هذا الاعتداء الغاشم إلى إصابة أكثر من 70 مواطناَ من المشيعين.وجدد الحزب في بيان صحفي، صباح اليوم، دعوته إلى ضرورة مواكبة حالة النهوض الشعبية وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال والاستيطان.وفيما وجه حزب الشعب التحية لجماهير شعبنا الابطال في القدس الذين تصدوا ببسالة لجريمة الاحتلال المتجددة، قال إن هذا الاحتلال ماضٍ في عدوانه الاجرامي للتغطية الازمة الداخلية التي تعصف بحكومة "بينت لابيد غانتس".