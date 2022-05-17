شؤون فلسطينية

شاهد: جنازة رمزية للشهيدة "أبو عاقلة" في جامعة الأزهر بغزة

شاهد: جنازة رمزية للشهيدة "أبو عاقلة" في جامعة الأزهر بغزة
رام الله - دنيا الوطن
شارك عشرات من الفلسطينيين، أمس الاثنين، في جنازة رمزية للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، داخل جامعة الأزهر بمدينة غزة.

وشارك في الجنازة الرمزية لـ "أبو عاقلة" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في غزة أحمد حلس.

وقال حلس خلال الجنازة، إنَّ "أبو عاقلة قدّمت الكثير من المواقف للشعب والقضية، وسيبقى ما قدمّته دَين علينا"، مضيفاً: "تُعتبر شيرين، واحدة من الرموز، الذين شقّوا الطريق أمام الحق الفلسطيني".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي استهدفت برصاص قوات الاحتلال  خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين، الأربعاء الماضي.


 

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