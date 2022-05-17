شاهد: جنازة رمزية للشهيدة "أبو عاقلة" في جامعة الأزهر بغزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي استهدفت برصاص قوات الاحتلال خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين، الأربعاء الماضي.













رام الله - دنيا الوطنشارك عشرات من الفلسطينيين، أمس الاثنين، في جنازة رمزية للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، داخل جامعة الأزهر بمدينة غزة.وشارك في الجنازة الرمزية لـ "أبو عاقلة" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في غزة أحمد حلس.وقال حلس خلال الجنازة، إنَّ "أبو عاقلة قدّمت الكثير من المواقف للشعب والقضية، وسيبقى ما قدمّته دَين علينا"، مضيفاً: "تُعتبر شيرين، واحدة من الرموز، الذين شقّوا الطريق أمام الحق الفلسطيني".