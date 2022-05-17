منظمة التحرير تدعو لاجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان إثر تكرار الاعتداءات على جنازة الشهداء

رام الله - دنيا الوطندعت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ من أجل الوقوف عند جرائم الاحتلال التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء بانتهاك حقوق الإنسان في الأرض المحتلة بشكل عام والقدس على وجه الخصوص عقب تكرار الاعتداء على جثامين الشهداء والمشيعين.وقالت الدائرة على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد التميمي: إن "قوات الاحتلال ننتهج بشكل منظم الجرائم بحق لإنسانية ضد الفلسطينيين التي طالت مؤخرا وبشكل لافت جثامين الشهداء والمشيعين وحرمة القبور والمقابر من خلال الاعتداء السافر على جنازة الشهيد وليد الشريف ليلة أمس، وقبله جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، إضافة لعمليات الإعدام الميداني على الطرقات والحواجز واخرها إطلاق النار على شاب جنوب مدينة نابلس صباح اليوم".وطالب التميمي، مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ وعاجل لأخذ الموقف والمقتضى القانوني، وفقا للقوانين الدولية وقانون حقوق الإنسان، تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بانتهاكه حرمة الأموات في خرق وتحدِ واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على محاسبة ومعاقبة منتهكيها.وحذر من أن هذه الجرائم تعتبر صفحة جديد وتصعيد سافر من قبل قوات الاحتلال، الأمر الذي ينذر بتطورات خطيرة نتيجة انتهاك الاحتلال لكل المحرمات الدينية والإنسانية والقانونية في ظل الصمت الدولي المطبق، الذي أغلق كل المنافذ أمام الفلسطينيين، ولم يبقي لهم إلا أن يدافعوا عن أنفسهم بشتى الوسائل المتاحة، ما يجعل المجتمع الدولي وهيئاته يتحملون كامل المسؤولية عن تداعيات ذلك.