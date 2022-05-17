الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الشاب محمد ابراهيم ريان (20 عاما)،

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة:" إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد وصفي تايه، وأسامة ماهر البرية، بعد انلاع مواجهات خلال اقتحام قوة كبيرة للجيش الإسرائيلي المخيم، حيث أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي تجاه الشبان.وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، خمسة مواطنين من قرية مسلية وبلدتي السيلة الحارثية وبرطعة بمحافظة جنين.حيث طالت الاعتقالات الشاب ثائر عزات أبو الرب بعد اقتحام مسلية ومداهمة منزل ذويه، فيما اعتقلت مساء أمس فؤاد اياد الأشقر من السيلة الحارثية أثناء عودته من الأردن على معبر الكرامة.وفي بلدة برطعة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان داخل جدار الضم جنوب غرب جنين بعد مداهمة منازل ذويهم وهم : حسن طارق، ووسام ابراهيم، وصهيب اياد قبها.وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جنوب وغرب جنين وسيرت آلياتها ونصبت الحواجز.وفي قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت كلا من: محسن حردان، وحسني النيص، ولؤي صبحي فريج، وجمال عثمان داود، في الاربعينات من عمرهم، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.كما اعتقلتمن بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.