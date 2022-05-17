الصحة الإسرائيلية تصدر تسهيلات جديدة بشأن قيود كورونا





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن سيران القرار سيبدأ من منتصف ليلة الجمعة السبت المقبلة الموافق (21/5/2022).





وأفادت الوزارة، أنّه سيُلغى أيضًا إلزامية خضوع الأجانب لفحص (كورونا)، قبل صعودهم إلى طائرات تتوجه إلى اسرائيل أو قبل دخولهم عبر الممرات البرية والبحرية.



كما تَقَرَرَ إعفاء سياح اسرائيليين يقضون عطلتهم على متن سفن سياحية تنطلق من سواحل البلاد من ضرورة الخضوع لفحوصات (كورونا) لدى صعودهم إلى هذه السفن.



وأشارت الوزارة إلى أن على الرغم من هذه التسهيلات، يطلب من المسافرين تعبئة "تصريح" مسافر، قبل 48 من موعد الصعود الى الطائرة أو السفينة.





وسجّلت وزارة الصحة، 1453 إصابة بكورونا منذ يوم أمس.



وتشير معطيات اصدرتها وزارة الصحة مساء اليوم الى ان عدد الحالات الخطيرة يبلغ مئة وستة (106).





وتوفي في اسرائيل من مضاعفات الفيروس منذ ظهوره عشرة الاف وثمانمئة وخمسة أشخاص (10,805).





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نيّتها إلغاء إلزامية خضوع المواطنيين والأجانب الذين يرغبون دخول إسرائيل لفحوصات كورونا.