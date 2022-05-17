الاحصاء ووزارة الاتصالات يصدران بياناً صحفياً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات

رام الله - دنيا الوطنيتم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات سنوياً في السابع عشر من أيار منذ العام 1969، لإحياء ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات وتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للإبراق في عام 1865.ويمثل موضوع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات للعام 2022 "التكنولوجيات الرقمية من أجل كبار السن والتمتّع بصحة جيدة في مرحلة الشيخوخة" ويشمل الدعوة الى مبادرات وطنية واقليمية ودولية لتسريع التكنولوجيات الرقمية لكبار السن والتمتع بصحة جيدة في مرحلة الشيخوخة، ومكافحة التمييز في مكان العمل على أساس السن، وضمان الشمول المالي لكبار السن.غالبية الأسر الفلسطينية لديها نفاذ لخدمة الإنترنت في المنزل وأكثر من ثلثي الأسر التي يرأسها كبير سن لديها نفاذ لهذه الخدمةخلال الربع الأول من العام 2022، أفادت حوالي 91% من الأسر في فلسطين بأن لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت في المنزل، بواقع 91% في الضفة الغربية، و90% في قطاع غزة.كما أن ما يقارب 77% من الأسر التي يرأسها كبير سن (60 سنة فأكثر) لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت في المنزل، بواقع 78% في الضفة الغربية و77% في قطاع غزة.أكثر من نصف كبار السن يستخدمون الإنترنتبلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين استخدموا الانترنت في فلسطين من أي مكان حوالي 88%؛ بواقع 91% في الضفة الغربية و83% في قطاع غزة.كما بلغت نسبة كبار السن الذين استخدموا الانترنت من أي مكان 53% في فلسطين؛ بواقع 57% في الضفة الغربية و44% في قطاع غزة. وعلى صعيد جنس كبار السن فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور 57% مقابل 49% بين الإناث.أكثر من ثلثي كبار السن يمتلكون هاتف نقالحوالي 78% من الأفراد )10 سنوات فأكثر (في فلسطين يمتلكون هاتف نقال، بواقع 85 %في الضفة الغربية و68 % في قطاع غزة. كما بلغت نسبة كبار السن الذين يمتلكون هاتف نقال حوالي 77% في فلسطين، بواقع 81% في الضفة الغربية 70% في قطاع غزة، مع وجود فجوة بين الجنسين من كبار السن من حيث امتلاك الهاتف النقال حيث بلغت النسبة بين الذكور 87% مقابل 69% بين الإناث.فيما ارتفع عدد الاشتراكات الفعّالة في الاتصالات الخلوية المتنقلة في فلسطين مع نهاية العام 2021 لتصل إلى حوالي 4.1 مليون اشتراك فعّال، مقارنة مع 2.6 مليون اشتراك في نهاية العام 2010، أي بزيادة نسبتها 56%.تضاعُف عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة ADSLارتفع إجمالي عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة ADSL في فلسطين[1] الى حوالي 405 آلاف مشترك في نهاية العام 2021 مقارنة مع حوالي 119 ألف مشترك في نهاية العام 2010 بزيادة بلغت نسبتها 240%، وبلغ متوسط سرعة الانترنت Mbps 13.5 في نهاية العام 2021 مقارنة مع Mbps 0.5 في نهاية العام 2010.انتشار واسع لامتلاك الهواتف الذكية ونصف كبار السن يمتلكونهاحوالي 71% من الأفراد (10 سنوات فأكثر) يمتلكون هاتف نقال ذكي، بواقع 82% في الضفة الغربية و56% في قطاع غزة. في حين بلغت نسبة كبار السن الذين يمتلكون هاتف نقال ذكي 50% في فلسطين بواقع 58% في الضفة الغربية و35% في قطاع غزة، وعلى صعيد جنس كبار السن فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور 52% وبين الإناث 48%.أكثر من أربعة مليون اشتراك فعَال في الاتصالات الخلوية المتنقلة في فلسطينتشير بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وجود توسع في البنى التحتية لشبكة الاتصالات الثابتة تزامناً مع زيادة استخدام الأسر والمؤسسات لهذه الشبكة والخدمات المرتبطة بها وخاصة خدمة الانترنت، فقد بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت (منزلي، تجاري، حكومي) في فلسطين 485.829 خطاً في نهاية العام 2021، مقارنة مع 360.402 خطاً في نهاية العام 2010 بزيادة نسبتها 35%.