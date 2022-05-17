دولي

أمريكا تسجل مليون حالة وفاة منذ بداية كورونا

أمريكا تسجل مليون حالة وفاة منذ بداية كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد ضحايا فايروس (كورونا) في الولايات المتحدة وصلت إلى مليون قتيل، أمس الإثنين.

وقالت جينيفر نوزو، التي تقود مركزًا جديدًا للأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة براون في بروفيدنس بولاية رود آيلاند: من الصعب تخيل مليون شخص ينتزعون من هذه الأرض، ما زال يحدث ونحن نسمح بحدوث ذلك".

ويقول بعض الذين ودعوا أحباءهم إنهم لا يستطيعون العودة إلى طبيعتهم، إذ يعيدون إرسال رسائل البريد الصوتي الخاصة بأحبائهم، أو مشاهدة مقاطع مصورة قديمة لهم وهم يرقصون، فعندما يقول أشخاص آخرون إنهم انتهوا من الفيروس، فإنهم يغضبون أو يتألمون في صمت.

وتقول جولي والاس (55 عاما) من مدينة إليريا بولاية أوهايو، التي فقدت زوجها بسبب (كوفيد-19) في عام 2020، "طبيعي إنني أكره هذه الكلمة".

ويعتمد عدد الوفيات بعد أقل من عامين ونصف من اندلاع المرض على بيانات شهادات الوفاة التي تم جمعها المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويُعتقد أن العدد الحقيقي للأرواح التي فقدت بسبب (كورونا)، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة لاضطراب نظام الرعاية الصحية في أغنى دولة في العالم، أعلى من ذلك بكثير.

ويأتي هذا الرقم بعد أكثر من 3 أشهر من وصول الولايات المتحدة إلى 900 ألف قتيل، حيث تباطأت وتيرة ضحايا الفيروس منذ موجة الشتاء المروعة المدفوعة بمتحور أوميكرون.

ويبلغ متوسط عدد الوفيات في الولايات المتحدة حوالي 300 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 يوميًا، مقارنة بذروة بلغت حوالي 3400 حالة وفاة يوميًا في يناير 2021.


ويُشار إلى أن العدد المؤكد للقتلى يعادل هجوم 11 سبتمبر كل يوم لمدة 336 يومًا، وهو يساوي تقريبًا عدد الأميركيين الذين لقوا حتفهم في الحرب الأهلية والحرب العالمية الثانية مجتمعين، حيث يبدو الأمر كما لو أن بوسطن وبيتسبرغ قد تم القضاء عليهما بالكلية.

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