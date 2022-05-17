شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس بعد محاولته تنفيذ عملية طعن

إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس بعد محاولته تنفيذ عملية طعن
قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة في مدينة نابلس، بعد محاولته تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال.

وأطلق جنود الاحتلال النار على الشاب بالقرب من الحاجز، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه، وجرى نقله إلى إحدى مستشفيات الداخل المحتل، دون معرفة طبيعة إصابته.

وأصيب ثمانية جنود إسرائيليين ومستوطن، خلال أعمال مقاومة متنوعة بالضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الساعات الماضية.

وأفادت مصادر محلية، بأن ستة من جنود الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا خلال مواجهات عنيفة اندلعت، مساء أمس الاثنين، أثناء تشييع جثمان الشهيد البطل وليد الشريف في القدس المحتلة.

وفي جنين، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين.

وأصيب جنديان إسرائيليان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز بيت ايل في رام الله.

كما أصيب مستوطن خلال تصدي الشبان لاقتحام مستوطنين في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

لقى شبان زجاجات حارقة صوب مفترق (أرئيل) قرب سلفيت ما أدى لاندلاع حريق بالمكان، كما واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة حارس قضاء سلفيت.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة عوريف قضاء نابلس، ومواجهات مع قوات الاحتلال على بوابة نتساعوز غرب طولكرم.

كما واندلعت مواجهات عنيفة بين المستوطنين والفلسطينيين في سوق “محانيه يهودا” بالقدس المحتلة.

وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، أدت لارتقاء أربعة شهداء، ومقتل وإصابة جنود ومستوطنين.

وخلال الأيام الماضية استشهد أربعة مواطنين بينهم الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال، وقتل جندي وأصيب أربعة جنود ومستوطنين، فيما رصدت 105 نقاط مواجهة، وسبع عمليات إطلاق نار، و17عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.

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