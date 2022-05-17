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وزير يمني: الحوثيون يواصلون تقويض جهود التهدئة "بإيعاز" إيراني

وزير يمني: الحوثيون يواصلون تقويض جهود التهدئة "بإيعاز" إيراني
وزير يمني
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، يوم الاثنين، عن آخر تطورات الحرب بينهم وبين الحوثيين ومستجدات التهدئة حتى اللحظة. 

هذا واتهم الإرياني، جماعة الحوثي بتقويض جهود التهدئة "بإيعاز" إيراني ووضع العقبات والعراقيل أمام تنفيذ بنود الهدنة الأممية بخرق وقف إطلاق النار.

ووفق قناة (العربية)، قال: إن جماعة الحوثي تواصل "اختلاق الأعذار للتنصل من التزاماتها في رفع الحصار عن مدينة تعز، وتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات موظفي الدولة دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية".

وتابع الإرياني، أن الحكومة اليمنية تقدم "التنازلات تلو التنازلات، وتتعاطى بإيجابية ومسؤولية مع المبادرات، تأكيدا لالتزامها بدعم جهود التهدئة وإحلال السلام الشامل وفقا للمرجعيات الثلاث، وحرصها على إنهاء معاناة ملايين اليمنيين المتفاقمة جراء الحرب".

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على جماعة الحوثي لتنفيذ بنود الهدنة، ووقف خروقاتها في مختلف جبهات القتال، ورفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن تعز، وتسخير عائدات وايرادات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة.

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