دولي

النمسا تكشف عن موقفها بشأن الانضمام لحلف الناتو

النمسا تكشف عن موقفها بشأن الانضمام لحلف الناتو
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، أمس، أن بلاده لا تعتزم أن تحذو حذو فنلندا والسويد في مساعيهما الرامية إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأفاد موقع (روسا اليوم)، أنه على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قال شالنبرغ في بروكسل :"وضعنا الجغرافي مختلف تماما كما أن لدينا تاريخا مختلفا تماما، وأعتقد أنه يجب أخذ هذا في الاعتبار".

وفي الوقت نفسه، أكد شالنبرغ أن النمسا ليست محايدة سياسيا "فلا يوجد حياد في الحرب"، وذلك في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال: "لقد أخذنا موقفا واضحا للغاية وشاركنا في كل العقوبات، كما أننا نقدم من جانبنا الإعانات التي نقدر عليها".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان أمن النمسا لا يزال مضمونا رغم حيادها التحالفي، قال شالنبرغ “إنه لا ينبغي التقليل من شأن القوات المسلحة لبلاده”.

ورأى شالنبرغ أن من الصواب استثمار المزيد من الأموال في أمن النمسا، وأعرب عن اعتقاده بضرورة إدراك أن “العالم لم يعد ودودا بالشكل الذي كنا نتمناه”.

هذا، وأعلنت السويد رسميا أنها ستحذو حذو فنلندا في السعي للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويأتي ذلك في وقت تتحرك فيه فنلندا والسويد نحو تقديم طلب إلى حلف شمال الأطلسي لمنحهما العضوية فيه، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

ونددت روسيا بهذه الخطط، متعهدة باتخاذ “إجراءات رد تقنية عسكرية وغيرها” في هذا الصدد.



أخبار ذات صلة

الصحة الإسرائيلية تصدر تسهيلات جديدة بشأن قيود كورونا

الصحة الإسرائيلية تصدر تسهيلات جديدة بشأن قيود كورونا

أمريكا تسجل مليون حالة وفاة منذ بداية كورونا

أمريكا تسجل مليون حالة وفاة منذ بداية كورونا

أميركا تعود إلى قواعد انسحبت منها في ريف &#34;حلب&#34; السورية

أميركا تعود إلى قواعد انسحبت منها في ريف "حلب" السورية

هل سيتخذ الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا؟

هل سيتخذ الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا؟

تعرف على إجمالي عدد إصابات ووفيات كورونا في العالم

تعرف على إجمالي عدد إصابات ووفيات كورونا في العالم

بوتين يعلق على انضمام فنلندا والسويد لحلف &#34;الناتـو&#34;

بوتين يعلق على انضمام فنلندا والسويد لحلف "الناتـو"

رسمياً.. السويد تقرر الانضمام إلى حلف الناتو

رسمياً.. السويد تقرر الانضمام إلى حلف الناتو

شاهد: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بإطار مناورة الطوارئ

شاهد: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بإطار مناورة الطوارئ

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحصاء ووزارة الاتصالات يصدران بياناً صحفياً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات

الاحصاء ووزارة الاتصالات يصدران بياناً صحفياً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات

&#34;فدا&#34; يطالب بمعاقبة إسرائيل على جرائمها ووقف كافة أشكال العلاقة معها

"فدا" يطالب بمعاقبة إسرائيل على جرائمها ووقف كافة أشكال العلاقة معها

إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس بعد محاولته تنفيذ عملية طعن

إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس بعد محاولته تنفيذ عملية طعن

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

إصابة ثمانية جنود إسرائيليين في عدة نقاط مواجهة واشتباك بالضفة والقدس

إصابة ثمانية جنود إسرائيليين في عدة نقاط مواجهة واشتباك بالضفة والقدس

&#34;الحاج علي&#34;: مقاومة جنين مميزة وسنبقى حامين لأرض فلسطين

"الحاج علي": مقاومة جنين مميزة وسنبقى حامين لأرض فلسطين

&#34;الخارجية&#34; تدين اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي الشهيد الشريف بالقدس

"الخارجية" تدين اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي الشهيد الشريف بالقدس

القدس: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد وليد الشريف

القدس: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد وليد الشريف

منوعات

ميس حمدان بالحجاب..ما القصة؟

ميس حمدان بالحجاب..ما القصة؟

شاهد: شبيهة نانسي عجرم تتجول في شوارع بيروت

شاهد: شبيهة نانسي عجرم تتجول في شوارع بيروت

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

عربي

وزير يمني: الحوثيون يواصلون تقويض جهود التهدئة &#34;بإيعاز&#34; إيراني

وزير يمني: الحوثيون يواصلون تقويض جهود التهدئة "بإيعاز" إيراني

بن زايد يستقبل بلينكن ويتباحثا آفاق العلاقات الاستراتيجية بينهما

بن زايد يستقبل بلينكن ويتباحثا آفاق العلاقات الاستراتيجية بينهما

القبض على نجل نائب مصري وابن شقيقه بتهمة ضرب عامل نظافة حتى الموت

القبض على نجل نائب مصري وابن شقيقه بتهمة ضرب عامل نظافة حتى الموت

مقتل ثلاثة مواطنين بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

مقتل ثلاثة مواطنين بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق