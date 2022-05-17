شؤون فلسطينية

طالع حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

طالع حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت مرور غزة في الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة الطرق لهذا الصباح، مبينة أن هناك حركة مرورية  نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأشارت إلى أن هناك إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة حتى مفترق بالميرا بالإضافة لإغلاق مفترق بالميرا، اضافة إلى إغلاق شارع الوحدة السايد الشمالي والجنوبي من مفترق سعيد العاص حتى مفترق بالميرا.

وأوضحت بأن هناك إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة.

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