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بن زايد يستقبل بلينكن ويتباحثا آفاق العلاقات الاستراتيجية بينهما

بن زايد يستقبل بلينكن ويتباحثا آفاق العلاقات الاستراتيجية بينهما
بن زايد وبلينكن
رام الله - دنيا الوطن
بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، آفاق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وما تزخر به من فرص للنمو وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة

جاء ذلك، خلال استقبال بن زايد، لبلينكن ليلة أمس، حيث تقدم الآخر بالتعازي لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ووفق وكالة (الأنباء الإماراتية)، بحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأزمة الأوكرانية.

وعبر الشيخ بن زايد عن شكره وتقديره لوزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لتعزيته، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا.

وأكد  أن دولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.

وحضر اللقاء الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ويوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وأعرب بليكن عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين النمو والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

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