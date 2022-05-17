القبض على نجل نائب مصري وابن شقيقه بتهمة ضرب عامل نظافة حتى الموت

رام الله - دنيا الوطنألقت أجهزة الأمن المصرية، في الجيزة، على نجل نائب برلماني وابن شقيقه وعامل لاتهامهم بضررب عامل نظافة حتى الموقت.وأفاد موقع (المصري اليوم)، أن الأجهزة الأمنية قبضت على نجل النائب "محمد ال.." طالب 14 سنة، وابن شقيقه "طالب- 25 سنة"، و"عامل- 25 سنة"، لاتهامهم بضرب عامل جمع قمامة حتى الموت.وأفادت التحقيقات بأن المتهمين استوقفوا المجني عليه بعد أن شاهدوه يقوم بالتقاط هاتف محمول نجل عضو مجلس النواب من الأرض واستولى عليه وأخفاه، وقام نجل شقيق عضو مجلس النواب بالتعدي عليه بالضرب وأحدث له نزيفًا داخليًا، وتم ضبط 3 متهمين في الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.