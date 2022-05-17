دولي

أميركا تعود إلى قواعد انسحبت منها في ريف "حلب" السورية

أميركا تعود إلى قواعد انسحبت منها في ريف "حلب" السورية
الجيش الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
شن التحالف الدولي، يوم الاثنين، عملية لإعادة السيطرة على قواعد انسحبت منها سابقاً في شمالي سوريا.

وبدأ التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، عملية إعادة تموضع جديدة في سوريا، بعد نحو عامين ونصف عام على قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب من سوريا، وتراجعه لاحقاً عن القرار، والاكتفاء بالانتشار في محيط حقول النفط والغاز.

هذا وظهرت عملية إعادة التموضع من خلال نشاط مستجد لخبراء فنيين وعسكريين أميركيين في مدينة عين العرب في ريف حلب الشمالي الشرقي، والتي انسحبت منها واشنطن في عام 2019، قبل أيام من إطلاق تركيا عملية "نبع السلام"، التي احتلت خلالها مدينتي تل أبيض ورأس العين في ريفي الحسكة والرقة الشماليين.

وأكدت مصادر لقناة (الميادين) أنّ وفداً من التحالف "وصل إلى قاعدة خراب عشك في ريف مدينة عين العرب شمالي شرقي حلب، وبدأ عملية إعادة تأهيل داخل القاعدة"، لافتةً إلى أنّ  هذه القاعدة هي من بين عدة قواعد تنوي الولايات المتحدة "العودة إليها مجدداً، ضمن تكتيك عسكري جديد تتّبعه إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن". 

وكشفت المصادر أنّ "من المرجح أن يعود عدد من جنود التحالف الدولي إلى قاعدة خراب عشك خلال وقت قصير، ليكون ذلك بمثابة إعلان إعادة تموضع جديد للولايات المتحدة الأميركية في سوريا". 

وجاءت خطوة إعادة الانتشار الجديدة للأميركيين، بعد أيام قليلة على إصدار وزارة الخزانة الأميركية، قراراً باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" في شمالي شرقي سوريا من قانون "قيصر"، وإتاحة الفرصة للاستثمار فيها إلى جانب مناطق خاضعة لسيطرة تركيا، ما عدا إدلب وعفرين. 

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