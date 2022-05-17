هل سيتخذ الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا؟

كشف الاتحاد الأوروبي عن موقفه إزاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن وراح ضحيتها الآلاف من الطرفين.



وبدورره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الاثنين: إنّ "وزراء خارجية الاتحاد لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا".



وأضاف: "لقد ناقشنا العقوبات ضد روسيا، ونواصل النقاش اليوم، لم يكن ممكناً اتخاذ قرار".



ووفق قناة (الميادين)، أوضح بوريل أنّ النقاشات بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، "ستستمر على مستوى الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي".



وأشار إلى أنّ "العقوبات على روسيا لها تكلفة قاسية"، مؤكداً، في الوقت ذاته، العمل على إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بأسرع وقت ممكن.



وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إنّ "العقوبات المفروضة على روسيا فعّالة على الورق فقط"، مشيراً إلى "فشل الذين يصرون على فرض حصار قاريّ على روسيا" في تحقيق إنجاز فعال.



وكان وزير الخارجية والتجارة الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، أكد أنّ بلاده لن تدعم فرض عقوبات على إمدادات النفط والغاز من روسيا.



رام الله - دنيا الوطن