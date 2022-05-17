شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الجو في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل حالة الجو في فلسطين حتى يوم الجمعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام حارا نسبيا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

  أمل هذه الليلة فيكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة إلى السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

 الأربعاء 2022/05/18: يكون الجو صافياً بوجه عام حارا نسبيا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 الخميس 2022/05/19: يكون الجو صافياً بوجه عام حارا نسبيا الى حار نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 الجمعة 2022/05/20: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام حارا نسبيا الى حار نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

               درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

 

المدينـة

اليـوم

ع- ص

غـداً

ع- ص

بعد غـد

ع- ص

 

المدينـة

اليـوم

ع – ص 

غـداً

ع – ص

بعد غـد

ع- ص

      القدس

26-14

26-14

27-16

بيت لحم

26-14

26-14

27-16

رام الله والبيرة

25-13

25-13

26-15

طولكرم

28-17

28-17

29-18

نابلس

27-15

27-15

28-16

قلقيلية

28-17

28-17

29-18

جنين

29-16

29-16

30-17

سلفيت

26-14

26-14

27-16

طوباس

30-17

30-17

31-18

روابي

27-15

27-15

28-16

الخليل

25-13

25-13

26-15

غزه

27-18

27-18

28-19

أريحا

35-20

35-20

36-21

خانيونس

27-18

27-18

28-19

الأغوار الشمالية

33-18

33-18

34-19

رفح

28-17

28-17

29-18
 

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