تفاصيل حالة الجو في فلسطين حتى يوم الجمعة
يكون الجو اليوم الثلاثاء غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام حارا نسبيا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أمل هذه الليلة فيكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة إلى السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
الأربعاء 2022/05/18: يكون الجو صافياً بوجه عام حارا نسبيا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس 2022/05/19: يكون الجو صافياً بوجه عام حارا نسبيا الى حار نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة 2022/05/20: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام حارا نسبيا الى حار نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
|
المدينـة
|
اليـوم
ع- ص
|
غـداً
ع- ص
|
بعد غـد
ع- ص
|
المدينـة
|
اليـوم
ع – ص
|
غـداً
ع – ص
|
بعد غـد
ع- ص
|
القدس
|
26-14
|
26-14
|
27-16
|
بيت لحم
|
26-14
|
26-14
|
27-16
|
رام الله والبيرة
|
25-13
|
25-13
|
26-15
|
طولكرم
|
28-17
|
28-17
|
29-18
|
نابلس
|
27-15
|
27-15
|
28-16
|
قلقيلية
|
28-17
|
28-17
|
29-18
|
جنين
|
29-16
|
29-16
|
30-17
|
سلفيت
|
26-14
|
26-14
|
27-16
|
طوباس
|
30-17
|
30-17
|
31-18
|
روابي
|
27-15
|
27-15
|
28-16
|
الخليل
|
25-13
|
25-13
|
26-15
|
غزه
|
27-18
|
27-18
|
28-19
|
أريحا
|
35-20
|
35-20
|
36-21
|
خانيونس
|
27-18
|
27-18
|
28-19
|
الأغوار الشمالية
|
33-18
|
33-18
|
34-19
|
رفح
|
28-17
|
28-17
|
29-18
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