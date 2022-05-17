إصابة ثمانية جنود إسرائيليين في عدة نقاط مواجهة واشتباك بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثمانية جنود إسرائيليين ومستوطن، خلال أعمال مقاومة متنوعة بالضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الماضية.وأفادت مصادر محلية، أن ستة من جنود الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا خلال مواجهات عنيفة اندلعت، مساء الاثنين، أثناء تشييع جثمان الشهيد البطل وليد الشريف في القدس المحتلة.وفي جنين، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين.وأصيب جنديان إسرائيليان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز بيت ايل في رام الله.كما وأصيب مستوطن خلال تصدي الشبان لاقتحام مستوطنين في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.وألقى شبان زجاجات حارقة صوب مفترق (أرئيل) قرب سلفيت ما أدى لاندلاع حريق بالمكان، كما واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة حارس قضاء سلفيت.واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة عوريف قضاء نابلس، ومواجهات مع قوات الاحتلال على بوابة نتساعوز غرب طولكرم.