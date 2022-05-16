"الحاج علي": مقاومة جنين مميزة وسنبقى حامين لأرض فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) أحمد الحاج علي، اليوم الاثنين، أن المقاومة في مخيم جنين، لها طابع مميز ويختلف عن باقي بقاع فلسطين.وأضاف خلال كلمة في عزاء الشهيد داوود الزبيدي، أنه "عندما يستشهد الإنسان ينتزع من العائلة، ويصبح ابن العالم الحر، وابن لكل من في نفسه جذوة الجهاد".وتابع الحاج علي، وهو خال الشهيد داوود، أن "للجهاد بيوتا وهؤلاء الشهداء من بيوت الجهاد، وجنين لها ميزة تختلف عن بقية بقاع فلسطين"، متطرقا إلى تاريخ العائلة المقاوم على مدار التاريخ.وتحدث عن تاريخ المقاومة ورموزها في جنين، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية في الضفة الغربية وكافة ربوع فلسطين، إلى جانب عدم تغييب حركة حماس عن جميع المحطات التي يتم الحديث فيها بشأن الوحدة.وأردف قائلا: "سنظل أخوة متراصين ومتحابين ومدافعين على حماية أرض الإسراء والمعراج، ونقدم أنفسنا فداء للأرض والوطن"، موجها شكره لكل من يتحدث عن الوحدة الوطنية ويطالب بها.