شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: ندين اعتداء قوات الاحتلال على جنازة الشهيد "الشريف"

الرئاسة الفلسطينية: ندين اعتداء قوات الاحتلال على جنازة الشهيد "الشريف"
الشهيد الشريف
أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي الشهيد وليد الشريف بالقدس المحتلة. 

واعتبرت الرئاسة، أن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي الشهيد وليد الشريف، ومقبرة المجاهدين في القدس، بأنه عمل وحشي وهمجي.

وقالت في بيان صدر عنها: إن "قوات الاحتلال لم تعد تكتفي بارتكاب جرائمها بحق الأحياء من شعبنا، بل طالت انتهاكاتها حرمة الأموات والمقابر".

وأكدت الرئاسة أن الحكومة الإسرائيلية بهذه الجرائم هي وحدها من يتحمل مسؤولية التصعيد الجاري، وأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بزوال هذا الاحتلال ونيل شعبنا حريته واستقلاله وحقه بتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت المجتمع الدولي بالكف على الكيل بمكيالين، والنظر إلى ما يجري في فلسطين بعين عادلة.

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