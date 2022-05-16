جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد إيهاب الكيلاني في نابلس



وأوضحت أنه قبل أيام تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وبدأت تظهر على جسده حبوب تشبه الجدري، وبعد المراقبة في المستشفى تبين أنه مصاب بالسرطان من الدرجة الرابعة، وحملت الاحتلال مسؤولية الوضع الصحي الذي وصل إليه نجلها.



وتعرض الكيلاني للاعتقال منذ عام 2007 سبع مرات، وأمضى في سجون الاحتلال قرابة الأربع سنوات ونصف، معظمها في الاعتقال الإداري بلا لائحة اتهام.



رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة، مساء اليوم الاثنين، الشهيد إيهاب الكيلاني (40 عامًا) من نابلس، الذي ارتقى بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.هذا وشاركت حشود كبيرة في تشييع الأسير المحرر الشهيد الكيلاني إلى مثواه الأخير.وأُعلن، اليوم، استشهاد الأسير المحرر إيهاب زيد الكيلاني، بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد اكتشاف إصابته بالسرطان بعد فترة وجيزة من تحرره.وسبق أن أكدت عائلة الكيلاني أن نجلها كان يتمتع بصحة جيدة قبل اعتقاله الأخير في تاريخ 15/10/2021، حيث أجريت له صورة طبية في مستشفى رفيديا ولم يكن يعاني من أي مشكلة.