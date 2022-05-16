"الخارجية" تدين اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي الشهيد الشريف بالقدس

وأكدت الوزارة أن جريمة الاحتلال التي ارتكبتها قبل ثلاثة أيام بحق جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة تتكرر اليوم بحق الشهيد وليد الشريف.





وتابعت: "الاحتلال يصر رسمياً على تجسيد أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم والعنصرية والفاشية، في محاولة لمنع أي مظهر من مظاهر الحياة الفلسطينية في القدس المحتلة حتى لو كانت تشيعاً لجنازة الشهداء".



وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المتواصلة بحق شعبنا، وتعتبرها جزءً لا يتجزأ من عمليات تهويد وضم القدس ومقدساتها ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني فيها.



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وشرطته ضد المشاركين في تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة واعتدائها.