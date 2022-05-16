حماس: الشهيد "الكيلاني" ضحية جديدة من ضحايا الإهمال الطبي في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطننعت حركة (حماس)، الأسير المحرر الشهيد إيهاب الكيلاني، من نابلس، والذي قضى بعد صراع مع مرض السرطان، بعد شهر واحد من الإفراج عنه.وقالت الحركة في تصريح لها مساء اليوم الاثنين: إن "الشهيد الكيلاني هو ضحية جديدة من ضحايا الإهمال الطبي في سجون الاحتلال".وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة المحرر الكيلاني، مؤكدةً أنها ومعها كل فصائل المقاومة الفلسطينية لن يدخروا جهدًا من أجل تبييض السجون، وتحرير كل الأسرى رغم أنف الاحتلال.هذا واستشهد، اليوم الاثنين، الأسير المحرر إيهاب زيد الكيلاني، بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.