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القدس: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد وليد الشريف

القدس: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد وليد الشريف
تشييع جثمان
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في القدس المحتلة، مساء اليوم الإثنين، جثمان الشهيد وليد الشريف من المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن موكب التشييع انطلق من مستشفى المقاصد في بلدة الطور شرق القدس المحتلة باتجاه المسجد الأقصى، حيث أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل مواراته الثرى في مقبرة المجاهدين.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت في وقت سابق من مساء اليوم جثمان الشهيد الشريف إلى ذويه بمركز شرطتها في حي الشيخ جراح.

واستشهد الشاب الشريف (23 عاما) من بيت حنينا، السبت الماضي، متأثرا بإصابته داخل المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.

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